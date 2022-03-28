Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

Zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışan Bear Grylls herkesi böyle kandırmış. Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.