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Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

Zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışan Bear Grylls herkesi böyle kandırmış. Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:09
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Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in zor şartlarda hayatta kalma belgeseli aslında düşündüğünüz kadar masum değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı?

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Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

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Bear Grylls milyonları böyle kandırmış! Kamera arkası görüntüleri şoke etti! Çiğ balık yiyordu meğer...

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.