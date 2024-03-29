Tırnak şekliniz buysa zekanız şahane seviyede çıkıyor

Birçok insanın bilmediği bir gerçek var: Tırnak şekliniz, karakteriniz hakkında çok şey söyleyebilir. Tıpkı el yazımızın, yürüyüş tarzımızın veya konuşma şeklimizin bize özgü olduğu gibi, tırnaklarımız da kişiliğimizi yansıtan benzersiz özellikler taşır. Dikey, geniş, yuvarlak ve kare olmak üzere dört temel tırnak şekli üzerinden gideceğimiz bu kişilik testi, sizin ve merak ettiğiniz kişilerin gizli özelliklerini ortaya çıkarmayı vaat ediyor.