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İzmir'de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

İzmir Torbalı Otoyolu'nda E.B. isimli babanın 11 yaşındaki kızına TIR kullandırma görüntüleri sosyal medyayı salladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada araç içinde çocuk ile birlikte baba E.B. ile tır şoförü Y.B.'nin bulunduğunu belirledi. Ekipler hem araç plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:27
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İzmir’de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

İnanılmaz olay, dün İzmir Torbalı Otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada küçük kız çocuğunun otobanda tır kullandığı şeklinde yapılan video paylaşımı üzerine harekete geçti.

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İzmir’de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

Yapılan araştırmada görüntülerin 23 Mart'ta saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı yakınlarında çekildiği tespit edildi. Tırı kullanan 11 yaşındaki kız çocuğunun yanında ön yolcu koltuğunda babası E.B. ve tır şoförü Y.B.'nin bulunduğu belirlendi.

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İzmir’de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

25 BİN 956 LİRA PARA CEZASI
Ekipler küçük kız çocuğunun kullandığı aracın plakasına hem de E.B. isimli babaya ayrı ayrı 2918 sayılı kanuna göre 'ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' maddesinden 12 bin 978'er lira idari para cezası kesildi.

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İzmir’de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

Polisler toplanda 25 bin 956 lira para cezası kesmiş oldu.

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İzmir’de şaşkına çeviren görüntü! Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza

2 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLİRLER

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında TCK 179/2 maddesine "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi" suçundan işlem yapıldı.