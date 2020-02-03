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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:25
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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.