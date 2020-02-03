Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





