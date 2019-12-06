Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 06:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





