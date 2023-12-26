Timsahı yakalayıp kestiler karnından çıktı 🐊 Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. İzleyenlerin kanını donduran o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 07:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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