28 Aralık 2023, Perşembe
Timsahı yakalayıp kestiler karnından çıktı 🐊 Gözlerine inanamadılar
Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. İzleyenlerin kanını donduran o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 07:04
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