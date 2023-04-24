24 Nisan 2023, Pazartesi
TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!
TikTok'tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını öne süren Doğan Daşkın Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında "Geceleri uyku gözüme girmiyor, yemek yiyemiyorum. Kurulu düzenim vardı hepsi dağıldı" diyerek gözyaşları döken Doğan Daşkın, "Evlilik vaadiyle kandırıldım. Onu melek zannediyordum." dedi. Kendisi evli olduğu halde evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyen Doğan Daşkın'a sert çıkan Müge Anlı, "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın. O da gitmiş" dedi.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:25
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