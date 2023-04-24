TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

"HEM KUZULARI HEM DE KUŞLARI ALIP KAÇTI"

TikTok'tan bir kadın ile arkadaş olduktan sonra ilişkilerinin kısa zamanda aşka döndüğünü belirten Doğan Bey, Müge Anlı'dan yardım istedi. "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı."