24 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

TikTok'tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını öne süren Doğan Daşkın Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında "Geceleri uyku gözüme girmiyor, yemek yiyemiyorum. Kurulu düzenim vardı hepsi dağıldı" diyerek gözyaşları döken Doğan Daşkın, "Evlilik vaadiyle kandırıldım. Onu melek zannediyordum." dedi. Kendisi evli olduğu halde evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyen Doğan Daşkın'a sert çıkan Müge Anlı, "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın. O da gitmiş" dedi.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:25
  • 1
  • 19
TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Doğan Daşkın, yaşadıklarını canlı yayında bir bir anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

"HEM KUZULARI HEM DE KUŞLARI ALIP KAÇTI"

TikTok'tan bir kadın ile arkadaş olduktan sonra ilişkilerinin kısa zamanda aşka döndüğünü belirten Doğan Bey, Müge Anlı'dan yardım istedi. "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı."

  • 3
  • 19
TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

"HAYVAN SEVGİSİ İLE HERKESİ DOLANDIRIP KANDIRMIŞ"

Gönül ilişkisi yaşayıp dolandıran Doğan Bey, "Hayvan sevgisi yalanmış bu kadının. Bu şekilde herkesi kandırıp dolandırıyormuş. Gittikten sonra her şey açıklandı bana. Bu durumun farkına vardım." dedi.

  • 4
  • 19
TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

9 aydır beraber yaşadığı 16 yaş küçük sevgilisi Fatma'nın kuzuları, kuşları ile ortadan kaybolması üzerine isyan eden Doğan Bey canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

  • 5
  • 19
TikTok’tan tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı! Her şeyini çaldıran adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Türkiye’nin gelini olmuş!

Doğan Bey, yaptığı açıklamada "Doğum gününde kuşları ona hediye olarak aldım. Kuşlardan birine benim adımı koydu, diğerine kendi adını koydu. 3 kişi gelip; kuzuları, tabakları, elbiselerime kadar arabaya doldurup götürmüşler." ifadelerini kullandı.