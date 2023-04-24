24 Nisan 2023, Pazartesi
Osmanlı'nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp'te mezarlığı açılınca...
Yenilmez olarak dünyaya nam salan Osmanlı'nın yiğit pehlivanı Kara Ahmed'in hayat hikayesini öğrenenler dehşete düşüyor. Bileğini bükebilecek tek bir kişi olmayan Kara Ahmed, 20 yaşına ulaştığında karşısına çıkabilecek tek bir rakibi kalmamıştı. Ünü dünyaya ulaşan pehlivanın ölümüne ilişkin detaylar ise korku filmlerinden fırlamış gibi. Öyle ki Eyüp'teki mezarlığı açılıyor ve gerçekler ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 17:18
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