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Osmanlı'nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp'te mezarlığı açılınca...

Yenilmez olarak dünyaya nam salan Osmanlı'nın yiğit pehlivanı Kara Ahmed'in hayat hikayesini öğrenenler dehşete düşüyor. Bileğini bükebilecek tek bir kişi olmayan Kara Ahmed, 20 yaşına ulaştığında karşısına çıkabilecek tek bir rakibi kalmamıştı. Ünü dünyaya ulaşan pehlivanın ölümüne ilişkin detaylar ise korku filmlerinden fırlamış gibi. Öyle ki Eyüp'teki mezarlığı açılıyor ve gerçekler ortaya çıkıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 17:18
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Osmanlı’nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp’te mezarlığı açılınca...

Yenilmez olarak dünyaya nam salan Osmanlı'nın yiğit pehlivanı Kara Ahmed'in hayat hikayesini öğrenenler dehşete düşüyor. Bileğini bükebilecek tek bir kişi olmayan Kara Ahmed, 20 yaşına ulaştığında karşısına çıkabilecek tek bir rakibi kalmamıştı. Ünü dünyaya ulaşan pehlivanın ölümüne ilişkin detaylar ise korku filmlerinden fırlamış gibi. Öyle ki Eyüp'teki mezarlığı açılıyor ve gerçekler ortaya çıkıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Osmanlı’nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp’te mezarlığı açılınca...

Kara Ahmed, Bulgaristan'ın Rusçuk ilinin Razgrad ilçesine bağlı Umurköy'de 1871 tarihinde doğdu. Uzun Ali Ağa'nın oğludur. Güreşe çocukluğunda başladı. Yirmi yaşına gelmeden Razgrad yörelerinde başa çıktı. İlk ustasının yakın köylüsü Torlaklı Hâfız Pehlivan olduğu sanılıyor. 1892'de İstanbul'a gelerek bir müddet için Tahtakale'de Leblebici Hanı'na yerleşti. Bu sırada yakın köylüsü Ezelceli Hergeleci İbrahim Pehlivan'a çırak oldu ve Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa'nın himayesine girdi. Bu nedenle "Paşa'nın Pehlivanı " diye anılırdı.

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Osmanlı’nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp’te mezarlığı açılınca...

Kara Ahmed ilk önemli güreşini Gelibolu Mevlevî Şeyhi Mustafa Daniş Efendi'nin 23 Ağustos 1894 Perşembe günü Çardak'ta yaptırdığı düğünde yapmış ve Kazandereli Memiş'i yenmişti. Çardak güreşinden bir sene sonra A. Pierre Kara Ahmed ile Hergeleci İbrahim'i Paris'e götürdü.

Bundan sonra Avrupa'nın ve Rusya'nın bazı şehirlerinde güreşler yaptıktan sonra Ocak 1896'da İstanbul'a döndü. Bu senenin ekim ayının son günlerinde İstanbul'da Kartal Soğanlı'da yapılan bir düğün güreşinde Adalı Halil ile yenişemediler.

Kara Ahmed ve Hergeleci İbrahim, Kasım 1896'dan sonra Rusya'nın başkenti Petersburg'da güreşti. Bu şehirde "Ciniselli Sirki" nde bir Rus güreşçisiyle güreşirken, Rus'un sert güreşmesi üzerine, yumrukla dişlerini kırmıştı.

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Osmanlı’nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp’te mezarlığı açılınca...

Kara Ahmed 1.80 boyunda 100 105 kilo ağırlığında kısa ve kalın kolları olan bir pehlivandı. Cesurdu, sert ve hırçın hatta gerekirse kavga ederek güreşirdi. Yağlı güreşte hiçbir zaman çağının baş pehlivanları arasına katılamadı. Çoğu zaman Kurtdereli Mehmed, hatta Küçük Yusuf ile arşılaşmaktan kaçınırdı.

Ahmed'in vücut yapısı grekoromene daha çok elverişliydi. İstanbul'da bulunduğu sürece Faik Hoca'nın (Üstünidman) (doğ. 1860öl. 2 Aralık 1942) Beyoğlu'ndaki Alman Tötanya Klübü'nde verdiği jimnastik derslerinden yararlanıyor ve Tatavla Klübü'ne giderek İtalyan hocadan grekoromen dersleri alıyordu.

1899'da Paris'e gitti ve burada yaptığı güreşlerden birçoğunda galip geldi. Güreştikleri arasında ünlü güreşci Laurent de vardı. Bununla yapılan bir saat 6 dakikalık çok sert güreşte Kara Ahmed galip gelmiş ve ayakta alkışlanmış ve Kara Ahmed Cihan Pehlivanı ilân edilerek altın madalya ve para almıştır.

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Osmanlı’nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp’te mezarlığı açılınca...

Bu sırada Paul Pons adlı güreşçi Kara Ahmed'e meydan okuyarak onunla güreşmek istemişti. 23 Aralık 1899'da yapılan güreş berabere bitti. İkinci karşılaşma 26 Aralık 1899'da Salı gecesi yapıldı. Güreş çok şiddetli başladı. Bir an Ahmed'in kaşı yarılıp çok kan akmaya başlayınca güreş durduruldu. Son güreş 10 Ocak 1900 tarihinde yapıldı ve Fransız güreşçi Paul Pons mağlup ilân edildi. Halk Ahmed'i çılgınca alkışladı, bütün seyirciler tiyatro binasından çıkmayarak Kara Ahmed'i bekledi. Kara Ahmed millî giysiler giyindi. Halk karşılıklı iki taraflı durarak ortadan Ahmed geçerken kapıdan çıkıncaya kadar alkışladı.