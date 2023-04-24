Osmanlı’nın cihan pehlivanı Kara Ahmed! Yenilmez olarak anılırken, ölümü dehşete düşürdü! Eyüp’te mezarlığı açılınca...

Kara Ahmed 1.80 boyunda 100 105 kilo ağırlığında kısa ve kalın kolları olan bir pehlivandı. Cesurdu, sert ve hırçın hatta gerekirse kavga ederek güreşirdi. Yağlı güreşte hiçbir zaman çağının baş pehlivanları arasına katılamadı. Çoğu zaman Kurtdereli Mehmed, hatta Küçük Yusuf ile arşılaşmaktan kaçınırdı.

Ahmed'in vücut yapısı grekoromene daha çok elverişliydi. İstanbul'da bulunduğu sürece Faik Hoca'nın (Üstünidman) (doğ. 1860öl. 2 Aralık 1942) Beyoğlu'ndaki Alman Tötanya Klübü'nde verdiği jimnastik derslerinden yararlanıyor ve Tatavla Klübü'ne giderek İtalyan hocadan grekoromen dersleri alıyordu.

1899'da Paris'e gitti ve burada yaptığı güreşlerden birçoğunda galip geldi. Güreştikleri arasında ünlü güreşci Laurent de vardı. Bununla yapılan bir saat 6 dakikalık çok sert güreşte Kara Ahmed galip gelmiş ve ayakta alkışlanmış ve Kara Ahmed Cihan Pehlivanı ilân edilerek altın madalya ve para almıştır.