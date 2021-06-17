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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”

Esra Erol'da programında izleyicileri şaşkına çeviren bir yeni olay daha yaşandı. 7 çocuğunu bırakıp TikTok'tan tanıştığı adamla kaçan İlknur Biryan ile ilgili skandal iddialar gündeme geldi. Karı kocanın canlı yayındaki yüzleşmesine kızı Ebru'nun açıklamaları damga vurdu. Yayından önce annesinin kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirten Ebru, henüz 15 yaşında 4 bin lira karşılığında satıldığını söylemesi üzerine stüdyo buz kesti.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 13:29
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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”

Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”

Yedi çocuğunu terk ederek TikTok'tan tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, Esra Erol'un dünkü programında eşi Ali Biryan ile canlı yayınında yüzleşti.

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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”

"TEHDİTLE EVLİ KALDIM"

Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti. Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek kaçtığını dile getiren İlknur Biryan, bu zamana kadar tehditlerle evli kaldığını dile söyledi.

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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”

Evliliğinde her zaman aç olduğunu iddia eden İlknur Biryan, "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı"

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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”

Eşinin maddi durumlarıyla ilgili iddialarını yalanlamayan Ali Biryan ise şiddet söylemlerinin iftira olduğunu belirtti. Biryan, belediye ve kaymakamlık gibi birçok yerden yardım alıp bu paralarla geçindiklerini sözlerine ekledi.