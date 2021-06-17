17 Haziran 2021, Perşembe
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TikTok’tan tanıştığı adamla kaçmıştı! Kızının açıklamaları kan dondurdu: “Annem beni 4 bin liraya sattı”
Esra Erol'da programında izleyicileri şaşkına çeviren bir yeni olay daha yaşandı. 7 çocuğunu bırakıp TikTok'tan tanıştığı adamla kaçan İlknur Biryan ile ilgili skandal iddialar gündeme geldi. Karı kocanın canlı yayındaki yüzleşmesine kızı Ebru'nun açıklamaları damga vurdu. Yayından önce annesinin kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirten Ebru, henüz 15 yaşında 4 bin lira karşılığında satıldığını söylemesi üzerine stüdyo buz kesti.
Giriş Tarihi: 17.06.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 13:29
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