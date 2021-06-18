Örümcek ağları bölgeyi esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Ancak sosyal medya kullanıcılarının dehşetine rağmen, Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, 7 News'e verdiği demeçte, "Bu örümcekler dairesel ağlar gibi daha aşina olduğumuzdan biraz farklı bir ağ oluşturuyorlar, onlarınki düz ve örümcekler genellikle iki katman ağ arasında yaşıyor" dedi.