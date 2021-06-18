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Haberler Galeri Örümcek ağları bölgeyi esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Örümcek ağları bölgeyi esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

İnternette büyük bir hızla yayılan fotoğraflar görenleri dehşete düşürüyor. Yakın geçmişten korkunç manzaralara sahne olan farklı ülkelerde çekilen fotoğrafları görenler gözlerine inanamıyor. Korkunç fotoğraflarla ilgili Prof. Hochull'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 00:55 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 01:00
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Avustralya'da şiddetli yağmur ve ardından gelen sel nedeniyle Gippsland bölgesi boyunca kalın örümcek ağlarından oluşan 'battaniyelerin' gerildiği görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Çalıları, otları ve yol işaretlerini örten ürkütücü perde, örümceklerin sel sularından kaçma ve daha yüksek zeminlere sığınma çabalarını gösteriyor.

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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Güneydoğu eyaleti şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlar tarafından tahrip edildi ve binlerce kişiyi tahliye etmeye zorladı. Bazı bölgeler geçen hafta yağmurun evleri elektriksiz bırakmasının ardından kapatıldı.

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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Ancak sosyal medya kullanıcılarının dehşetine rağmen, Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, 7 News'e verdiği demeçte, "Bu örümcekler dairesel ağlar gibi daha aşina olduğumuzdan biraz farklı bir ağ oluşturuyorlar, onlarınki düz ve örümcekler genellikle iki katman ağ arasında yaşıyor" dedi.

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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü

Yerel haberler, soğuk hava koşullarının, örümceklerin ıslanmamak için bulut benzeri örümcek ağlarıyla kara parçalarının üstünü ağla kapladığını belirtiyor.