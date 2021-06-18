18 Haziran 2021, Cuma
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Örümcek ağları bölgeyi esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
İnternette büyük bir hızla yayılan fotoğraflar görenleri dehşete düşürüyor. Yakın geçmişten korkunç manzaralara sahne olan farklı ülkelerde çekilen fotoğrafları görenler gözlerine inanamıyor. Korkunç fotoğraflarla ilgili Prof. Hochull'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 18.06.2021 00:55 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 01:00
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü
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Örümcek ağları şehri esir aldı! İnternette büyük bir hızla yayılıyor: Görenler dehşete düştü