The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

"The Simpsons" dizisi, geçmişte birçok olayı bir şekilde önceden tahmin etme becerisiyle ün kazanırken bu yetenekleriyle son bölümü de büyük bir ses getirdi. "The Simpsons"ın son bölümü sonrasında bazı yatırımcılar büyük kazançlar elde etti. Dizi, zaman zaman gerçek dünyadaki olayları veya gelişmeleri mizahi bir şekilde tasvir etmesi ve ardından gerçekleşen olaylarla benzerlik göstermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Bu tür "Simpson kehanetleri," izleyicileri ve yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor.