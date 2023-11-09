HaberlerGaleriThe Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!
The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!
"The Simpsons" dizisi, geçmişte yaşanan birçok olayı önceden tahmin etme becerisiyle ünlü olan sizi son bölümüyle de ses getirdi. "The Simpsons"ın son bölümü sonrası yatırımcı kazandı. İşte Simpson kehanetlerinde zengin eden son gelişme