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The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

"The Simpsons" dizisi, geçmişte yaşanan birçok olayı önceden tahmin etme becerisiyle ünlü olan sizi son bölümüyle de ses getirdi. "The Simpsons"ın son bölümü sonrası yatırımcı kazandı. İşte Simpson kehanetlerinde zengin eden son gelişme

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 10:18
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The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

"The Simpsons" dizisi, geçmişte birçok olayı bir şekilde önceden tahmin etme becerisiyle ün kazanırken bu yetenekleriyle son bölümü de büyük bir ses getirdi. "The Simpsons"ın son bölümü sonrasında bazı yatırımcılar büyük kazançlar elde etti. Dizi, zaman zaman gerçek dünyadaki olayları veya gelişmeleri mizahi bir şekilde tasvir etmesi ve ardından gerçekleşen olaylarla benzerlik göstermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Bu tür "Simpson kehanetleri," izleyicileri ve yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

BORED APE YACHT CLUB VE BEEPLE İLE DOLU ÖZEL BÖLÜM

Sanat dünyası, özel bir bölümde Bored Ape Yacht Club ve Beeple gibi ikonik NFT'lerle sarsılıyor. Sanatçılar, dijital dünyanın yaratıcı zenginlikleriyle buluşarak yeni bir döneme tanıklık ediyor.

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The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

NFT'LERİN DOĞASIYLA DALGA GEÇİLEN KOMİK ANLAR

Özel bölümde, sanat dünyasının dijitalleşme sürecine mizahi bir bakış açısı getiriliyor. Bazı NFT'lerin doğasıyla alay edilirken, sanatın dijital evrimi eğlenceli bir şekilde ele alınıyor.

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The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

HOMER VE BART'IN DİJİTAL SERÜVENİ

Homer, başta Bart'ın tuhaf dijital fotoğraflarıyla sarsılsa da, Bart'ın NFT'sinin 1,5 milyon dolarlık değeri karşısında büyüleniyor. Simpson ailesi, dijital sanat dünyasında beklenmedik bir zafer kazanıyor.

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The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!

NFT PRİCE FLOOR VERİLERİYLE ÇARPICI YÜKSELİŞ

NFT Price Floor verilerine göre BAYC'nin taban fiyatı son 24 saatte yüzde 1,59, Mutant Ape Yacht Club'ın taban fiyatı ise yüzde 1,83 yükselişe geçti.