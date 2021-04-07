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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet son dakika açıkladı! Diyanet'ten 2021 Ramazan teravih namazı açıklaması Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet son dakika açıkladı! Diyanet'ten 2021 Ramazan teravih namazı açıklaması
Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Terciha (rahatlamak, dinlendirmek) kelimesinin çoğulu olarak olan teravih, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Ramazan'ın heyecanını yaşayan vatandaşlar, salgın nedeniyle bu yıl teravih namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:24
Bu yıl camilerde teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazının dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır.Bu dinlenmelerde tehlil ve salavat ile meşgul olunur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin teravih namazı ile iligili açıklama geldi. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik." RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın ilk orucu için 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de
"Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceği bildirildi.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?
Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.