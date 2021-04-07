BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü hangi ürünler indirimli olacak? Kampanya listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Güncel kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar, 9 Nisan'da hangi ürünlerin satışa çıkacğaını araştırıyor. BİM 9 Nisan indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 17:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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