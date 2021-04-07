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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü hangi ürünler indirimli olacak? Kampanya listesi... BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma günü hangi ürünler indirimli olacak? Kampanya listesi... BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Güncel kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar, 9 Nisan'da hangi ürünlerin satışa çıkacğaını araştırıyor. BİM 9 Nisan indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu... Giriş Tarihi: 07.04.2021 17:30
BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde cuma günü birçok kategoride ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Televizyon, mouse, powerbank, yaka mikrofonu, fırçalı yüz temizleme seti, melamin kek fanusu ve spatula, melamin kaşıklık, bardaklı başucu sürahisi gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...
GALERİ DEVAM EDİYOR Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV
• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme • DVB-C kablolu yayın yapabilme • DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı • Geniş açılı uzaktan kumanda • 8W+8W ses çıkış gücü • 2 USB girişi • CI modül giriş yuvası Sessiz Kablosuz Mouse
• Kablosuz bağlantı
• 10 m çekim mesafesi Powerbank
• 10.000 mah
Yaka Mikrofonu Fırçalı Yüz Temizleme Seti
• Yüz masajı
• Peeling etkisi
Melamin Kek Fanusu ve Spatula
Melamin Kaşıklık
Bardaklı Başucu Sürahisi
Melamin Çay Tabağı
3'lü Kahve Yanı Su Bardağı
Yuvarlak Elek Süzgeç
3'lü Saklama Kabı