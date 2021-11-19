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TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Düzce kesiminde 1'i oto çekici 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 23:15
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TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA HABERİ: Kaza akşam saatlerinde TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 1 oto çekicisi ile 9 otomobil kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar Ayfer D., Enes C. ayakta yapılan tedavilerinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

HABERİN VİDEOSU

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TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

Diğer yaralılar Alev A., Ömer Ö., Ömer Gökhan U. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

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TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tek şeritten verildi.

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TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.