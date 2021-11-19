20 Kasım 2021, Cumartesi
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberi: TEM Otoyolu Düzce kesiminde 1'i oto çekici 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.11.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 23:15
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