Milyoner'de 200 bin TL’yi gördü! Yanıt karşısında şaşkına döndü…

Ünlü oyuncu Kenan İmizralıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yeni bölümü sorulan sorularla hafızaları zorlamayı başardı. Kadın yarışmacı Nurseda Kılıç, 12 sorudan oluşan ve 1 milyon Türk lirasına uzanan Milyoner'de 10. soruya kadar engelleri aşarak gelmeyi başardı. 200.000 TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı 10. soruda takılıp kaldı. 10. zor soruyu ve yanıtını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, Nurseda Kılıç'ın bu soruya yanıtı ne oldu? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 19 Kasım 2021 tarihli bölümünün soru ve cevapları…