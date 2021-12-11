11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tekirdağ'da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

Tekirdağ'da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı. Olayı fark eden Ümit Yıldırım, eline aldığı av tüfeğiyle ahırına saldıran 4 kurdu ateş açarak uzlaştırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 18:41
  • 1
  • 6
Tekirdağ’da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı.

Olayı fark eden Ümit Yıldırım, eline aldığı av tüfeğiyle ahırına saldıran 4 kurdu ateş açarak uzlaştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Tekirdağ’da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

Olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde bir ahırda meydana geldi.

İddiaya göre, aç kaldığı düşünülen 4 kurt, bir üreticiye ait ahıra girdi. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı.

  • 3
  • 6
Tekirdağ’da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

Ahırdan çıkan hayvanların mera bölgesine doğru kovalandığını fark eden besici Ümit Yıldırım, yanına aldığı av tüfeğiyle ateş açarak kurtları uzaklaştırdığı öğrenildi.

  • 4
  • 6
Tekirdağ’da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 6
Tekirdağ’da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı