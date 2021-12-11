Tekirdağ'da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı. Olayı fark eden Ümit Yıldırım, eline aldığı av tüfeğiyle ahırına saldıran 4 kurdu ateş açarak uzlaştırdı.