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Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuğun sünnet esnasında cinsel organı kesildi. Talihsiz çocuk tedavi edilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Tedaviye dair açıklamada bulunan Doç. Dr. Süleyman Çelebi, "Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:25
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Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

Kahramanmaraş'ta ikamet eden aile, geçen eylül ayında 2 oğlunu sünnet ettirmek istedi. Etraftakilerin önerisiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. İddiaya göre ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı iddia edilen işlem esnasında 4 yaşındaki A. E. K.'nin cinsel organı kesildi.

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Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

TALİHSİZ ÇOCUK KANLAR İÇİNDE KALDI

Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş'ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı. Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

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Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

"AĞIZ İÇİNDEN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ"
Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

"SAKIN, SAKIN, BEN YANDIM, ONLAR YANMASINLAR"
Şu an 5 yaşında olan A. E. K.'nin annesi N. K. yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, "Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Bizim çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, 'kesme' demiş adam kesmiş. Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. Acilen ameliyata aldılar, idrarını yapamadı, Kahramanmaraş'ta tekrar ameliyat oldu. Şu an oğlum iyi, Allah'a şükür sağlığına kavuştu ama kimse evde yapmasın diyorum. Çok pişman olduk. Hastane daha iyi personeli, doktorları var. Ailece üzüldük. Ben söylüyorum hele hele eve sünnetçi getirmek eskidenmiş o. Sakın, sakın, ben yandım, onlar yanmasınlar. Çocuğum doktordan, makastan korkuyor, etkilendi. Psikolojisi bozulmuş çocuğumun" şeklinde konuştu.

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Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

"BU BİR SÜNNET FACİASI"

A. E. K.'nin ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, sünnet komplikasyonlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını anlatarak, "Maraş ilinden geldi. Birisinin tavsiyesiyle bir sünnetçiye ulaşılıyor, eve sünnetçi geliyor. Sünnet işlemi; sünnet derisinin eksizyonudur aslında ama burada glans penis dediğimiz penisin etli dokusu da alınmış oluyor. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş oluyor, cinsel organın zarar görmesi söz konusu. Sadece sünnet değil penis de kesildiği için orada üniversitelerde çeşitli ameliyatlara giriyor. Penis gövdesinden zarar gördüğü içinde ağız mukozasından dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusu oluşturduk. Normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Normal penis görünümüne kavuştu. Nakledilen doku tutmuş gibi, şu an her şey yolunda gidiyor. İstediğimiz sonucu elde ettik gibi ama şu da gerçek ki nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz. Şu an orijinale en yakın dokuyu ve şekli verdik gibi duruyor. Penis büyümeye devam edecek, ergenlik sürecini yaşayacak burada tabi kozmetik, dış görüntü olarak düzeltmeler gerekebilir. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge bu bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır. Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Geldiği ilde 3 ameliyat, tarafımızca bir nakil cerrahisi. Çocuğun kişisel gelişimine göre organizasyon yapılması gereken bir işlem. Bazı çocuklar bunu 6 yaşında tolere edebilecek seviyeye gelir, bazıları 8, bazıları 10 yaşında. Bu bir sünnet faciası kesinlikle, çocuğun doğuştan gelen bir eksikliği değil. İlla hemen düğün var, şu, bu var diyerek bu işi erkene alıp bu gibi travmalar yaşamak yerine gerekirse 1-2 yıl ertelenip daha iyi şartlarda yapılması daha doğru olur. Bu işlerin mutlaka iyi ellerde, genel anestezi altında olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.