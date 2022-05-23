Kahramanmaraş’ta sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

"BU BİR SÜNNET FACİASI"

A. E. K.'nin ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, sünnet komplikasyonlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını anlatarak, "Maraş ilinden geldi. Birisinin tavsiyesiyle bir sünnetçiye ulaşılıyor, eve sünnetçi geliyor. Sünnet işlemi; sünnet derisinin eksizyonudur aslında ama burada glans penis dediğimiz penisin etli dokusu da alınmış oluyor. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş oluyor, cinsel organın zarar görmesi söz konusu. Sadece sünnet değil penis de kesildiği için orada üniversitelerde çeşitli ameliyatlara giriyor. Penis gövdesinden zarar gördüğü içinde ağız mukozasından dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusu oluşturduk. Normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Normal penis görünümüne kavuştu. Nakledilen doku tutmuş gibi, şu an her şey yolunda gidiyor. İstediğimiz sonucu elde ettik gibi ama şu da gerçek ki nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz. Şu an orijinale en yakın dokuyu ve şekli verdik gibi duruyor. Penis büyümeye devam edecek, ergenlik sürecini yaşayacak burada tabi kozmetik, dış görüntü olarak düzeltmeler gerekebilir. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge bu bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır. Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Geldiği ilde 3 ameliyat, tarafımızca bir nakil cerrahisi. Çocuğun kişisel gelişimine göre organizasyon yapılması gereken bir işlem. Bazı çocuklar bunu 6 yaşında tolere edebilecek seviyeye gelir, bazıları 8, bazıları 10 yaşında. Bu bir sünnet faciası kesinlikle, çocuğun doğuştan gelen bir eksikliği değil. İlla hemen düğün var, şu, bu var diyerek bu işi erkene alıp bu gibi travmalar yaşamak yerine gerekirse 1-2 yıl ertelenip daha iyi şartlarda yapılması daha doğru olur. Bu işlerin mutlaka iyi ellerde, genel anestezi altında olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

