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Tekirdağ Çerkezköy'de kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, vücudunu parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu

Giriş Tarihi: 13.10.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:22
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Tekirdağ Çerkezköy’de kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Olay, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Fehmi A., iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. ile tartıştı.

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Tekirdağ Çerkezköy’de kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi

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Tekirdağ Çerkezköy’de kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE BİR KISMI İSE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU
Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.

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Tekirdağ Çerkezköy’de kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından vahşice öldürülen kadının cesedinin parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Tekirdağ Çerkezköy’de kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı

Polis, Fehmi A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. uğu belirtildi.