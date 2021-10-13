Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Kartallar hiç şüphesiz ki vahşi doğada göklerin tek hakimi. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 01:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 01:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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