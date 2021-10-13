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Haberler Galeri Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Kartallar hiç şüphesiz ki vahşi doğada göklerin tek hakimi. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 01:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 01:38
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Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Yavrusunu doyurmak için ava çıkan dev kartal gözüne kurt kestiriyor.

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Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Bir süre kurt inini yoklayan gözetleyen kartal, anne kurdun inden uzaklaştığını görünce harekete geçiyor.

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Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Kartal, yavrular arasından özellikle en zayıfını seçiyor.

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Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu

Ve olanlar oluyor. İşte o anlar...

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Dev kartalın nefes kesen kurt avı! Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu