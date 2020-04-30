Tek tek toplanıyor! 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!

'GÜNLÜK 500 GRAM TOPLANABİLİYOR'

Beyaz çay hasadı yapan Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, toplama şemasının kolay olmadığını ve günlük ortalama 1 kişinin 400-500 gram toplayabildiğini belirterek, "Kolay toplamanın yolu ise 2,5 yaprak olarak toplanıp evde ayıklanmasıdır. Böyle daha kolay olur. Artan kısımları ile yeşil çay yapabilirsiniz. Toplama aşaması çok zor ama üretim aşaması kolay olan bir çayımız. Kendi üretebileceğimiz gibi sektörde olan firmalara da onu yüksek fiyattan satma şansınız var. 1 kilogram yaş beyaz çay bedeli 600 ile 700 TL arası değişiyor. Üreticilerimiz için bu büyük bir gelir kaynağı. Beyaz çayımız bu yıl ortalama kilogram satış fiyatı da 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında değişiyor" dedi.