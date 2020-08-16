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16 Ağustos 2020, Pazar
Haberler Galeri Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...
Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...
Son dakika haberine göre; Adana'da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı.
Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 12:00