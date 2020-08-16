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Haberler Galeri Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

Son dakika haberine göre; Adana'da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 12:00
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Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak'ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu.

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Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü görüp hemen polise haber verdi.

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Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına işkence yaptıktan sonra yastıkla boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi. Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığını ve son olarak yastıkla boğduğu tespit edildi. Ayrıca, genç kadının zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA'sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.

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Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

"ZAMAN AŞIMINA 16 AY KALA ÇÖZÜLDÜ"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımını için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi.

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Tecavüz etmeye çalıştı işkence yaparak öldürdü! Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı...

Polis, önce cinayetin mahalle içinden olabileceğini değerlendirerek o gün mahallede oturan herkesi mercek altına altı. Daha sonra olaydan kısa bir süre sonra mahalleden taşınanları ve sapkın olabilecekleri mercek altına aldı.