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16 Ağustos 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Düğünde davetliler neye uğradığını şaşırdı! Damat düğün salonunun ortasına... Düğünde davetliler neye uğradığını şaşırdı! Damat düğün salonunun ortasına...
Ağrı'da yaptıkları düğünü ilginç hale getirmek isteyen damat öyle bir şey yaptı ki davetliler neye uğradığını şaşırdı. Davut Şahin, düğün salonunun ortasına gelin Elif Ardin'i düğün arabasıyla getirdi. Davetliler o anları şaşkınlıkla izledi.
Giriş Tarihi: 16.08.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 09:41
Ağrı'da hafta sonu düzenledikleri düğün töreniyle dünya evine giren Davut Şahin ve Elif Ardin çifti, sıradanlığın dışına çıkarak düğün salonuna gelin arabasıyla girdi.
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Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan düğüne katılan davetliler, düğün salonuna arabayla giriş yapan çifti görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Pist ortasında durdurulan gelin arabasından inen damadın gelini ilk dansa kaldırması davetliler tarafından büyük ilgi topladı.
Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada takı töreninde altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar....
Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.
Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi. Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı. O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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