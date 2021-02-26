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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri TC Kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? Hangi zeka türüne sahipsiniz? İşte kimlik numarası ezberlemeye göre zeka testi TC Kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? Hangi zeka türüne sahipsiniz? İşte kimlik numarası ezberlemeye göre zeka testi
TC kimlik numarasını ezberlemeye göre zeka testi nasıl yapılıyor? TC Kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? Ezberleme şekline göre zeka testi nasıl yapılır? Hangi zeka türüne sahipsiniz? Matematiksel zeka mı? Sosyal ve görsel zeka mı? İşte TC kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka testi...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 17:59
TC kimlik numarasını ezberlemeye göre zeka testi nasıl yapılıyor? TC Kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? Ezberleme şekline göre zeka testi nasıl yapılır? Hangi zeka türüne sahipsiniz? Matematiksel zeka mı? Sosyal ve görsel zeka mı? İşte TC kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka testi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KİMLİK NUMARASI EZBERLEME ŞEKLİNE GÖRE ZEKA TÜRÜ TESTİ
2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka)
2+2+2+2+3 (Analitik zeka) 3+2+2+2+2 ( Sosyal ve müzikal zeka) 4+4+3 ( Sorgulayıcı ve sportif zeka) 4+3+2+2 ( Kişisel-içsel ve sosyal zeka) 3+3+2+3 ( Matematiksel ve sosyal Zeka) 2+2+2+2+2+1 ( Dilbilimsel ve matematiksel zeka) 3+3+3+2 (Müzikal ve dilbilimsel zeka) 2+3+3+3 ( Sosyal ve görsel zeka) HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz? T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.
Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip.
TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı...