TC kimlik numarasındaki büyük sır! Buna dikkat...

Yeni TC kimlik kartları hayatımızı kolaylaştırdı. Vize anlaşması olan ülkelerle de pasaportsuz seyahat imkanı sunan TC kimlik kartları üzerindeki çipteki hafıza imkanına da sahip. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. TC Kimlik numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki dikkat çeken detaylar…