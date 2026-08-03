"Tavuklarıma gıran girdi" demişti! 9 yaşındaki Erolcan'ın çiftlik hayali gerçek oluyor
Osmaniye'de çiftlik kurma hayaliyle büyüttüğü 31 tavuğunu hastalık nedeniyle kaybeden 9 yaşındaki Erolcan Helli'nin sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Küçük çocuğun üzüntüsünden etkilenen 20 yaşındaki mekanik ustası Yusuf Azim Yardımcı, Erolcan'a iki kuzu hediye ederek çiftlik hayaline ilk adımı atmasını sağladı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Erolcan Helli, hayalini kurduğu çiftlik için büyük bir emek verdi. Tavuklarını büyütüp satarak kuzu almayı planlayan küçük çocuk, yaşadığı kayıpla büyük üzüntü yaşadı.
Tüysüz beldesinde yaşayan Erolcan, çiftlik kurma hayaliyle aldığı tavuklarını büyütmeye başladı. Ancak hastalık nedeniyle tavuklarının tamamı telef oldu.
Yaşadığı üzüntüyü cep telefonuyla çektiği videoda "Tavuklarıma gıran girdi" sözleriyle anlatan Erolcan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
VİDEOYU GÖREN MEKANİK USTASI HAREKETE GEÇTİ
Erolcan'ın videosunu gören Kahramanmaraş'ta yaşayan 20 yaşındaki mekanik ustası Yusuf Azim Yardımcı, küçük çocuğun hayaline destek olmak için harekete geçti.
Osmaniye'ye gelen Yardımcı, Erolcan'ı evinde ziyaret ederek ona iki kuzu hediye etti.
Kuzuları görünce büyük mutluluk yaşayan Erolcan, çiftlik kurma hayaline bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşadı.
"TAVUKLARIMI SATIP KUZU ALACAKTIM"
Kendisine hediye edilen kuzular nedeniyle büyük sevinç yaşayan Erolcan Helli, hayvan sevgisini ve hayalini şöyle anlattı:
"Tavuk besliyordum. Tavuklarıma gıran hastalığı geldi ve hepsi öldü. Sosyal medyada bir video paylaştım. Sağ olsun Yusuf ağabeyim de o videoyu görmüş ve bana yardım etmek için iki tane kuzu aldı.
Tavukları büyütecektim, arasından horozları satıp kuzu alacaktım ve bununla bir çiftlik kuracaktım. Hayalim bir çiftlik sahibi olmaktı. Hayvanları seviyorum, beslemek istiyorum. Evimde illaki bir hayvan olsun istiyorum. Kuşlarım oldu, köpeğim oldu, kedim oldu.
Tavukla başlamış oldum bu işe ama gıran mevsimine denk geldik. Gıran mevsiminde de tavuklarıma gıran geldi. Nereden geldiğini ben de bilmiyorum. İlacını da geç verdiğimiz için maalesef hepsini kaybettim. Sadece geriye iki tanesi kaldı. Onlar da şimdi nerede bilmiyorum."
"KENDİ KÜÇÜKLÜĞÜMÜ GÖRDÜM"
Erolcan'ın azmi ve hayallerinden etkilendiğini belirten Yusuf Azim Yardımcı, destek olmak için Kahramanmaraş'tan geldiğini söyledi. Erolcan'a iki tane kuzu hediye ettiğini belirten Yardımcı, şunları kaydetti:
"Erolcan'ın sosyal medyada paylaştığı videolardan dolayı kendimizi sorumlu hissettik ve kalkıp buralara kadar geldik. Videoda tavuklarının hastalıktan dolayı öldüğünü anlatıyordu.
Hayalinin tavukları büyütüp satarak kuzu almak ve zamanla bunu büyütmek olduğunu söylüyordu. Biz de buna bir vesile olmak istedik. En azından başlangıç olsun diye Erolcan'a iki tane kuzu hediye ettik.
İnşallah bununla başlar, ileride daha büyük çiftlikler ve işletmeler kurar. Henüz 9 yaşında. 10 yaşına bile girmemiş bir çocuğun bu kadar girişken ve konuşkan olması beni çok mutlu etti, aynı zamanda şaşırttı. Açıkçası kendi küçüklüğümü gördüm.
Böyle durumlarda destek olmayı hiçbir zaman esirgemem. Özellikle bir çocuk olduğunda destek olmak beni çok mutlu ediyor. En az Erolcan kadar ben de ona bu hediyeyi verip yüzündeki tebessümü görünce mutlu oldum. İnşallah bunun devamı gelir."
31 TAVUĞUNU KAYBETTİ
Torununun hayvanları çok sevdiğini ve sürekli onlarla ilgilendiğini söyleyen dede Erol Helli ise yaşananları anlattı.
Dede Helli, "İşte tavuğa çok hevesi vardı. Tavuklarının da hepsi gırandan öldü. Toplam 31 tane tavuğu telef oldu. Onları satıp Kurban Bayramı'nda kuzu alacaktı ama nasip olmadı. Şimdi Yusuf kardeşimiz iki tane koyun getirdi. Sağ olsun, Allah razı olsun" diye konuştu.