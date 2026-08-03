"Tavuklarıma gıran girdi" demişti! 9 yaşındaki Erolcan'ın çiftlik hayali gerçek oluyor

Osmaniye'ye gelen Yardımcı, Erolcan'ı evinde ziyaret ederek ona iki kuzu hediye etti.

"TAVUKLARIMI SATIP KUZU ALACAKTIM"

Kendisine hediye edilen kuzular nedeniyle büyük sevinç yaşayan Erolcan Helli, hayvan sevgisini ve hayalini şöyle anlattı:

"Tavuk besliyordum. Tavuklarıma gıran hastalığı geldi ve hepsi öldü. Sosyal medyada bir video paylaştım. Sağ olsun Yusuf ağabeyim de o videoyu görmüş ve bana yardım etmek için iki tane kuzu aldı.

Tavukları büyütecektim, arasından horozları satıp kuzu alacaktım ve bununla bir çiftlik kuracaktım. Hayalim bir çiftlik sahibi olmaktı. Hayvanları seviyorum, beslemek istiyorum. Evimde illaki bir hayvan olsun istiyorum. Kuşlarım oldu, köpeğim oldu, kedim oldu.

Tavukla başlamış oldum bu işe ama gıran mevsimine denk geldik. Gıran mevsiminde de tavuklarıma gıran geldi. Nereden geldiğini ben de bilmiyorum. İlacını da geç verdiğimiz için maalesef hepsini kaybettim. Sadece geriye iki tanesi kaldı. Onlar da şimdi nerede bilmiyorum."