Bursa'da can pazarı! Gece yarısı kara yolunda dehşet: Anne ve minik kızı hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci trafik kazası yürekleri dağladı. Askeri personel ve ailelerini taşıyan otomobilin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Astsubay Yunus Koca'nın eşi Mehtap Koca ile 3 yaşındaki kızı Ecem Koca hayatını kaybetti. Kazada 2'si jandarma personeli olmak üzere toplam 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GECE YARISI KARA YOLUNDA DEHŞET Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik-Adapazarı kara yolu Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Muhammet Ölmez idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. BURSA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da adeta demir yığınına dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir'den çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAHREDEN HABER HASTANEDEN GELDİ Feci kazada araçlarda bulunan kişilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hızla İznik ve Yenişehir'deki hastanelere sevk edildi.

Ancak İznik Devlet Hastanesi'nden gelen acı haber Bursa'yı yasa boğdu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Yunus Koca'nın eşi Mehtap Koca ile henüz 3 yaşındaki kızı Ecem Koca, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızının vefatı, askeri camiayı ve ilçe halkını derin bir üzüntüye boğdu.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Hastanelerde tedavisi devam eden diğer yaralıların durumu yakından takip ediliyor. Kazada yaralananların otomobil sürücüleri Uzman Çavuş Muhammet Ölmez ile Adem Murat Bediroğlu olduğu, ayrıca Astsubay Yunus Koca, Oğuz Kaan Koca, Alaattin Usta ve Yusuf Usta'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.