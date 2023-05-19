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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul'da korkutan görüntü

Balat'ta oturan 51 yaşındaki Kudret Kara, mutfak tavanının çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Tavan betonunun dökülmesiyle deniz kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Yetkililerden yardım isteyen Kara, "Her an yıkılacak korkusuyla yaşıyoruz." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 13:58
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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul’da korkutan görüntü

Balat'ta 16 yıl önce satın aldığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede üç kızıyla yaşayan 51 yaşındaki Kudret Kara, dün sabah saatlerinde mutfak tavanının çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul’da korkutan görüntü

Betonunun dökülmesiyle midye kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Dairede yaşayanlar endişeye kapılırken Kara, " Sabah saatiydi. Mutfağa geldim çay yapacaktım kendime, bir ses geldi. Sanki bina yıkıldı. Yere düştüm, baktım tavan komple yıkıldı. Ben burada 16 senedir oturuyorum. Diğer evlerin sahipleri burada değil, herkes kiracı. Ev sahipleri yurtdışında, kimse sahip çıkmıyor. Her an başıma, çocuklarımın başına bir şey gelir diye korkuyorum.

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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul’da korkutan görüntü

Muhtarı aradım. İki adam geldi belediyeden, içeri dahi girmediler. 'Bir sıvacı çağır, sıvasın. Tamam bitti.' deyip gittiler, ilgilenmediler. Bu işlerde yetkili olanlar bizi görsün, bizi duysun, biz burada canız. Üç kızımla burada yaşıyorum. Ben 'Her an tavan düşer, neresi başıma gelir?' diye korkuyorum.

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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul’da korkutan görüntü

İki ayrı odamız var, çaresizim. Ben zor durumdayım. Çarem olsa ben zaten çıkar giderdim. Ben buraya nasıl sıvacı getireyim. Komple yıkılmış tavan. Nasıl üstünü kapatayım. Sabahtan beri ben kendime gelemedim. Bir parça taş geldi ayağımı yaraladı." dedi.

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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul’da korkutan görüntü

KORKUDAN UYUYAMIYORLAR
Bir odası bir de salonu olan bodrum katındaki evde 4 kişi yaşadıklarını dile getiren Kudret Kara, "Burası tapuda kömürlük olarak geçiyor. Seneler önce kiradan kurtulmak için taksitle aldım. Ev sahibi burayı bana sattı, sağ olsun, kira vermeyeyim diye ama bir yandan da mücadele ediyorum.