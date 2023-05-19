Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul’da korkutan görüntü

Betonunun dökülmesiyle midye kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Dairede yaşayanlar endişeye kapılırken Kara, " Sabah saatiydi. Mutfağa geldim çay yapacaktım kendime, bir ses geldi. Sanki bina yıkıldı. Yere düştüm, baktım tavan komple yıkıldı. Ben burada 16 senedir oturuyorum. Diğer evlerin sahipleri burada değil, herkes kiracı. Ev sahipleri yurtdışında, kimse sahip çıkmıyor. Her an başıma, çocuklarımın başına bir şey gelir diye korkuyorum.