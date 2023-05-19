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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan "Anadolu Parsı" Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 18 ilde fotokapanlarla aranacak.

İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:15
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

Felidae ailesinin dünyadaki 36 adet kedi türü içerisinde en geniş yayılışa sahip olan kedi türü olan Pars türünün alt türlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı , Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülendi.

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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen, canlı kaydı alınmamış olan "Anadolu Parsı"na ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğindeki proje çerçevesinde, Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da elde edildi.

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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

18 İLDE ANADOLU PARSI ARANACAK

Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa gibi birçok illerde "Anadolu Parsı"nın fotokapanlarla aranacağını açıklayan Ünal "Özellikle daha çok dişi birey, yavru birey aileleri araştıracağız ve bulduğunuz bireyleri inşallah yarış haritalarını tespit edeceğiz bunu haritalara işleyeceğiz ve yaptığımız bu çalışmada bu türün ülkemizde korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp elde edilen bütün veriler Tarım Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'la paylaşacağız, aynı zamanda da elde ettiğimiz veriler tür eylem planı için çok önemli veriler olacak ham veriler olarak olacak ve sonra bunlar tabi genel olarak işlenecek" şeklinde konuştu.

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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak

Projenin 36 ay süreceğini belirten Ünal "TÜBİTAK tarafından nakdi destek alıyoruz yine Tarım Orman Bakanlığıyla işbirliği içerisinde yürütülen bir proje. Bursa Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve yurtiçi kuruluş olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi desteğiyle ve Türkiye'nin bu konuda çalışan uzman hocalarımızla birlikte araştırmalar yürüteceğiz" dedi.