19 Mayıs 2023, Cuma
Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan "Anadolu Parsı" Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 18 ilde fotokapanlarla aranacak.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:15
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak
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Cezası 1 milyon TL! Nesli tükenen tür 18 ilde aranacak