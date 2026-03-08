CANLI YAYIN
Taşan Menderes buğday tarlalarını sular altında bıraktı, flamingolar akın etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Aydın'ın Söke ilçesinde, sağanakla birlikte Büyük Menderes'in taşması sonucu göle dönen tarlalar, flamingoların uğrak yeri oldu. Suyla dolu tarlalardaki flamingolar, dronla görüntülendi.

Kentte son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde sık sık taşkınlar yaşanıyor. Geçtiği Söke ilçesinde taşan Büyük Menderes, Nalbantlar Mahallesi'nde birçok buğday tarlasını su altında bıraktı.

TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI, FLAMİNGOLAR AKIN ETTİ
Taşkın nedeniyle tarlalar göle dönerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Su altında kalan buğday tarlalarına çok sayıda flamingo akın etti.

Bölgedeki flamingolar, bir kişi tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde flamingoların suyla kaplı tarlalarda beslendiği görülürken, taşkınların doğaya farklı bir güzellik kattığı anlar da dikkat çekti.

Renkli görüntüler kısa sürede sanal medyada büyük bir ilgi gördü.

