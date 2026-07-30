Tartışmayı ayırmak isterken cinayete kurban gittiler: İki çocuğumuz tek kurşunla öldü

Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü olayda hayatını kaybeden Ali Can Demir'in babası Savaş Demir yaşananları anlattı. Oğlunun ve Sinan İlbey'in tartışmaya müdahale etmek ve yardım etmek amacıyla olay yerine gittiklerini belirten acılı baba, "2 çocuğumuz tek kurşunla bir anda ölüyor. Olayla uzaktan yakından alakaları yok. Ona en ağır cezayı versinler" dedi.

Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü olayda hayatını kaybeden Ali Can Demir'in babası Savaş Demir, oğlunun arkadaşıyla gittiği seyir tepesinde yan araçta yaşanan tartışmayı fark edince yardım etmek amacıyla Semra Yılmaz'ın yanına gittiklerini anlattı.

1'i KADIN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Olay, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A. (28), otomobiliyle evinden aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Osman A., Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinde otomobil içerisinde bulunan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) de olaya tanık olduklarını düşünerek silahla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken basın mensuplarına "Pişmanım" dedi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet kurbanı Semra Yılmaz Kabasakal Mezarlığı'nda, Ali Can Demir ve Sinan İlbey ise Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SADECE YARDIM ETMEK İSTEMİŞLER" Ali Can Demir'in babası Savaş Demir (50), acı haberi alınca çalıştığı Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi. Oğlu ve arkadaşının tek kurşunla öldürüldüğünü anlatan Demir, "Haberi aldığımdan beri kendimde değilim. Oğlum ile Sinan, birlikte gezmek için Rüzgarlı Tepe'ye gitmişler. Diğerleri de kendi aralarında tartışıyorlarmış. Görgü tanıklarının bize söyledikleri bu. Tartışırken bizim çocuklar gidip yapabileceğimiz bir yardım var mı diye soruyor. Yok diyorlar. Yarım saat sonra kadın dışarı çıkıp bağırıyor. Sonra Osman adındaki o adam bu vahim olayı yapıyor. İki çocuğumuz tek kurşunla bir anda ölüyor" diye konuştu.