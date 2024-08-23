23 Ağustos 2024, Cuma
Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…
Tarih boyunca birçok imparatorluk ve devlet, güç ve ihtişamlarıyla dünyaya yön vermiştir. Ancak bazıları, askeri gücü, ekonomik hakimiyeti ve kültürel etkisiyle "süper güç" olarak anılma ayrıcalığını elde etmiştir. Bu haberimizde, tarih sahnesine damgasını vuran 15 süper gücün yükseliş ve düşüş hikayelerini derledik. İşte, geçmişten günümüze etkili olan bu büyük güçlerin tarihi yolculukları...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:44