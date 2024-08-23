Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

Çok Kutuplu Bir Dünyaya Doğru: Avusturya, Almanya ve Sovyetler

14. SSCB (1922-1991): 1917 Rus Devrimi'yle kurulan Sovyetler Birliği, 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ile birlikte dünyanın iki süper gücünden biri oldu. Ancak Soğuk Savaş rekabeti ve ekonomik sorunlar, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu.