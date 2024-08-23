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Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

Tarih boyunca birçok imparatorluk ve devlet, güç ve ihtişamlarıyla dünyaya yön vermiştir. Ancak bazıları, askeri gücü, ekonomik hakimiyeti ve kültürel etkisiyle "süper güç" olarak anılma ayrıcalığını elde etmiştir. Bu haberimizde, tarih sahnesine damgasını vuran 15 süper gücün yükseliş ve düşüş hikayelerini derledik. İşte, geçmişten günümüze etkili olan bu büyük güçlerin tarihi yolculukları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:44
Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

Dünya tarihindeki süper güçler, çeşitli dönemlerde dünya siyasetinde, ekonomisinde ve kültüründe önemli roller üstlendiler. Bu imparatorluklar ve devletler, geniş topraklar fethedip kültürlerini yayarak ve ekonomik sistemlerini güçlendirerek tarihin akışını şekillendirdiler. İşte, tarih sahnesinde büyük izler bırakan bu süper güçlerin sıralaması ve etkileri...

İŞTE TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜÇLÜ 15 DEVLETİ

Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

Tek Kutuplu Dünya ve ABD Hegemonluğu

15. Amerika Birleşik Devletleri (1776-Günümüz): 18. yüzyılda kurulan ABD, 20. yüzyıldaki iki büyük dünya savaşının ardından ekonomik ve askeri alanda olağanüstü bir güç kazandı. Soğuk Savaş'ın ardından tek süper güç olarak dünya sahnesinde yerini aldı ve bu konumunu günümüze kadar sürdürdü.

Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

Çok Kutuplu Bir Dünyaya Doğru: Avusturya, Almanya ve Sovyetler

14. SSCB (1922-1991): 1917 Rus Devrimi'yle kurulan Sovyetler Birliği, 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ile birlikte dünyanın iki süper gücünden biri oldu. Ancak Soğuk Savaş rekabeti ve ekonomik sorunlar, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu.

Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

13. Nazi Almanyası (1933-1945): Adolf Hitler'in önderliğinde, Nazi Almanyası 1930'larda Avrupa'da yayılmacı bir politika izleyerek büyük bir askeri güç haline geldi. 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük yıkımın ardından 1945'te yenilgiye uğradı ve tarihteki en kanlı rejimlerden biri olarak anıldı.

Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…

12. Alman İmparatorluğu (1871-1918): 19. yüzyılın sonunda hızlı sanayileşme ve militarizm politikaları izleyen Alman İmparatorluğu, Avrupa'nın en güçlü kara ordusuna sahip oldu. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgi, süper güç statüsünü kaybetmesine neden oldu.