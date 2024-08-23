Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Antalya'nın halk otobüsü şoförlerinden Barış Özer, yolculara karşı gösterdiği özverili davranışlarla dikkat çekti. Fakat, bu olumlu tavırların ardından yaşanan olaylar, herkesi şaşırttı. Google'da "salak şoför" ifadesiyle arama yapıldığında, Barış Özer'in isminin ilk sırada çıkmasının ardından detayları merak konusu oldu. Bu durum karşısında Barış Özer, kendisinin akıllı bir birey olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Barış Özer kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? "Salak şoför" etiketiyle anılmasının sebebi nedir?