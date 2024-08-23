23 Ağustos 2024, Cuma
Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
Antalya'da halk otobüsü şoförü Barış Özer, örnek bir davranış sergiledi ancak, bu iyiliğinin ardından yaşadığı olaylar herkesi şaşkına çevirdi. Google'da "salak şoför" araması yapıldığında Barış Özer'in ismi öne çıkınca, kendisinin akıllı olduğunu vurgulayan Özer, bu duruma isyan etti. Peki Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:02