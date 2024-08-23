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Haberler Galeri Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Antalya'da halk otobüsü şoförü Barış Özer, örnek bir davranış sergiledi ancak, bu iyiliğinin ardından yaşadığı olaylar herkesi şaşkına çevirdi. Google'da "salak şoför" araması yapıldığında Barış Özer'in ismi öne çıkınca, kendisinin akıllı olduğunu vurgulayan Özer, bu duruma isyan etti. Peki Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:02
Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google’da salak şoför etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Antalya'nın halk otobüsü şoförlerinden Barış Özer, yolculara karşı gösterdiği özverili davranışlarla dikkat çekti. Fakat, bu olumlu tavırların ardından yaşanan olaylar, herkesi şaşırttı. Google'da "salak şoför" ifadesiyle arama yapıldığında, Barış Özer'in isminin ilk sırada çıkmasının ardından detayları merak konusu oldu. Bu durum karşısında Barış Özer, kendisinin akıllı bir birey olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Barış Özer kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? "Salak şoför" etiketiyle anılmasının sebebi nedir?

Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google’da salak şoför etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Örnek Davranışa Sosyal Medyadan Tepki

Antalya'da halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Barış Özer, geçtiğimiz yıllarda otobüsünde düşürülen ve içinde 30 bin lirayı aşan döviz ve Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ederek büyük bir örnek davranış sergilemişti.

Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google’da salak şoför etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Ancak, bu iyilik hareketinin ardından sosyal medyada "Salak mısın?" şeklinde yapılan yorumlar, Özer'in hayatını olumsuz bir şekilde etkiledi.

Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google’da salak şoför etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

Google Arama Sonuçlarında İlk Sıralarda

Bu olumsuz yorumların etkisi, Google arama sonuçlarına da yansıdı. "Salak şoför" ifadesi arandığında, Barış Özer'in ismi neredeyse ilk sayfanın tamamında yer almaya başladı. Bu durum, Özer'in tepkisini çekti ve kendisi, bu kelimenin artık hayatında yer almasını istemediğini belirtti.

Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google’da salak şoför etiketiyle çıkıyor, olayı ne?

"Söyledikçe Daha da Çoğalıyor"

Özer, "Otobüste bulduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım.