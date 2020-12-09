Tarihin tozlu sayfalarından nostalji zamanı: Eski İstanbul'un hiç görmediğiniz fotoğrafları...

Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri şaşkına çeviriyor. İstanbul'un ve İstanbulluların denizle ilişkisini anlatan enfes eski fotoğraflar, eski vapurlar, kayıkçılar, manavlar, dalyanlar, deniz hamamları, yalılar, kasırlar, saraylar... Günümüzde insan yoğunluğu ve binalar nedeniyle görünmeyen bu yapılar eski fotoğraflarda, tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alıyor. İşte eski İstanbul'un hiç görmediğiniz fotoğrafları...