Tarihi surların üstünde define kazısı: Çökmeye neden olabilir

"SIK SIK BU TARZ VANDALİZMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR"

Kara surları ile ilgili projelendirme çalışmalarının son aşamasında olduklarını anlatan Özel, "Uygulamaya geçmek istediğimiz bu dönemde aslında böyle bir tespitin yapılması da pozitif katkı sağlayacak bir durum. Dolayısıyla hızlıca, oluşan tahribata karşı ekiplerimiz ile müdahale edeceğiz. Bugün tespit için buradayız.