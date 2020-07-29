Tarihi surların üstünde define kazısı: Çökmeye neden olabilir Dünya kültür mirası listesinde olan bin 700 yıllık tarihi surların, Yedikule kapısı üzerinde bulunan alanda, defineciler kazı yaptı. Defineciler, altından araç ve insanların geçtiği sur kapısının üstünü yaklaşık 5 metre kazdı. Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:32
Bakımsız kalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan dünya kültür mirası listesindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle de karşı karşıya. Zamana meydan okuyarak ayakta kalan surlar, define avcılarının da hedefi oldu. Yedikule kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 5 metre açılan çukur, yorgun sur duvarının çökmesine neden olabilir. Öte yandan 7.1 kilometrelik büyük bir alana sahip olan surların çevresinde çok sayıda kişi tarımsal faaliyetlerde bulunuyor.
Kazının yapıldığı kapının hemen altındaki bölgede bulunan bostan da tarım faaliyeti yapılan yerlerden biri. Buradaki sur duvarının uğradığı tahribat dolayısıyla çökme riskinin artması, büyük bir felakete neden olabilir.
"PANDEMİ DÖNEMİNDE ETRAFIN BOŞ OLMASINDAN FAYDALANDILAR"
İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel, "Yedikule Kapı ile Belgrad kapı arasındaki alandayız. Çevre esnafından bize bir ihbar geldi, Yedikule Kapının hemen üstünde, geçtiğimiz hafta kazı yapıldığı bilgisini aldık ve ekiplerimizle geldik, yerinde incelemeler yaptık. Pandemide etrafın boş olmasından da faydalanarak, kapının hemen üst kotunda bir kazı çalışması yapıldığı tespiti üzerine teknik ekiplerimiz yerinde incelemelerde bulundu. Özellikle kapı üstündeki taşıyıcı sur duvarlarının ciddi bir tahribata uğradığı tespitinde bulunuldu" diye konuştu.
"SIK SIK BU TARZ VANDALİZMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR"
Kara surları ile ilgili projelendirme çalışmalarının son aşamasında olduklarını anlatan Özel, "Uygulamaya geçmek istediğimiz bu dönemde aslında böyle bir tespitin yapılması da pozitif katkı sağlayacak bir durum. Dolayısıyla hızlıca, oluşan tahribata karşı ekiplerimiz ile müdahale edeceğiz. Bugün tespit için buradayız.