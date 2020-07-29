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Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. Öte yandan İstanbul'dan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine gitmek için feribotlarla geçişlerinden dolayı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:31
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Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

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Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.

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Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

İlçede gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek ilçeleri arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak Yenikapı-Bandırma hattına ek seferler konuldu.