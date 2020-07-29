Bayram yoğunluğu başladı! Vatandaşlar şimdiden yollara düştü

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. Öte yandan İstanbul'dan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine gitmek için feribotlarla geçişlerinden dolayı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.