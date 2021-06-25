Tarihi binada kahreden görüntüler! Mahalle halkı tedirgin: Bunun içinde her türlü şeyler dönüyor

"BUNUN İÇİNDE HER TÜRLÜ PİSLİK DÖNÜYOR"

Uzun yıllardır tarihi eski karakolun bulunduğu mahallede oturan Engin Arslan, "Ben burada 50 seneden fazla oturuyorum. Burası eskiden mektepmiş yaşlılarımız okumuş. Sonra karakol olarak kullanılmış. Ben 68 kuşağıyım, 75'lerde askeri lojman olarak kullanıldı arkadaşlarım da vardı. Babaları Subay kendileriyle birlikte gelir giderlerdi. Daha sonra sivil memurlara verildi burası ondan sonrada kendi haline terk edildi, metruk bir bina olarak kaldı. Malum meçhul insanlar içeri giriyorlar, uyuşturucusundan tutun, alkolüne kadar gördüğümüz kadarıyla bunlar var. Bunun içinde de başka şeyler dönüyordur. Şimdi biz onu zamanında otururken de biliyorduk ki, ara katlardan aşağıya tozlar dökülüyordu ve bu dediğim olay 75'lerden bahsediyordum. Şimdi geldik 2021'e içerinin ve dışarının hali meçhul yani eski bir bina ama içerisi kötü" şeklinde konuştu.



