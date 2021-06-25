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Haberler Galeri Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

Koronavirüs pandemisinin yayılım hızını düşüren aşılar, insanlık için büyük umut olurken virüsün yeni yeni ortaya çıkan varyantları tedirgin etmeye başladı. Hindistan varyantı olan Delta'nın tehlikesine dikkat çeken bilim insanlarının uyarıları devam ederken yeni bir varyant daha türedi. Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 10:13
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Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı
Latin Amerika'da etkili olan varyant kısa sürede çok sayıda vakaya yol açtı ve çok sayıda ülkede tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı
Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.
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Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı
Dünya Sağlık Örgütü Lambda varyantını yaklaşık bir hafta önce "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı.
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Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

Dünya Sağlık Örgütü Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok.

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Lambda varyantı nedir | Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü | DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.