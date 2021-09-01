Tarihi altının sahtesini yapmışlar! Piyasa değeri 50 milyon TL

İstanbul merkezli 5 ilde, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve Cumhuriyet döneminde üretimi durdurulan Reşat ve Hamit altınları ile Ata Lirası'nı sahte olarak üreterek piyasaya süren şebeke çökertildi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan 10 bin adet altın ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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