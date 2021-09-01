Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

Müge Anlı'ya başvuran Abdurrahman Çığ ve ailesi, enişteler İsa Akman tarafından dolandırıldıklarını ve istismar edildiklerini iddia etti. Eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayan ve çekilen fotoğraflarıyla tehdit edilen Abdurrahman Çığ, kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığını söylemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunan delillerin ardından İsa Akman ile birlikte 5 sanık tutuklanmıştı. Görülen davada sanıklara ceza yağdı.