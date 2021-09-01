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Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

Müge Anlı'ya başvuran Abdurrahman Çığ ve ailesi, enişteler İsa Akman tarafından dolandırıldıklarını ve istismar edildiklerini iddia etti. Eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğrayan ve çekilen fotoğraflarıyla tehdit edilen Abdurrahman Çığ, kendisine 500 bin liralık senet imzalatıldığını söylemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunan delillerin ardından İsa Akman ile birlikte 5 sanık tutuklanmıştı. Görülen davada sanıklara ceza yağdı.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 10:48
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Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan ve Palu ailesini anımsatan Çığ ailesi davasında flaş gelişme yaşandı. Baldızlarını ve kayınbiraderini dolandırmakla ve istismar etmekle suçlanan İsa Akman ve 4 arkadaşına mahkemeden ceza yağdı.

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Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldığı, maddi ve manevi olarak istismar edildiği iddiasıyla edildiği iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.

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Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

İsa Akman tarafından ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, ellerinden bağlanıp ensesine tel bağladıklarını, elbiselerini bıçakla kestiklerini ve çıplak fotoğraflarının çekildiğini söylemişti.

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Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

Bu fotoğraflarla şantaj yapılan Çığ, eniştesi tarafından kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını açıklamıştı.

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Müge Anlı’daki Çığ ailesi davasında ceza yağdı! 5 sanığa 91 yıl ceza

HEPSİ TUTUKLANDI

Müge Anlı'da gündeme gelen olay sonrası Antalya emniyeti harekete geçti. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan dört arkadaşı tutuklandı.