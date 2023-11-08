Tamire getirilen tabletin bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada….

"UCUZ ATLATTIK DİYEBİLİRİZ"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan teknik servisin sahibi Aytekin Kaplan, "3 gün önce bir müşterim tableti tamir için getirmişti, ekran kırıktı. Tableti servise aldık, ekranı söktük. Bataryasının bir tanesi şişmiş 10,1 inç bir tablet. Ekran değişimi sırasında batarya alev aldı. O esnada bende alevin üzerime gelmemesi için ön tarafa doğru attım, daha sonra da dışarıya çıkarttım. Tablet yanarak söndü. Daha sonrasında tableti içeriye aldım, ekranı ve yanan bataryayı değiştirdik, çalışır bir şekilde müşterimize teslim ettik" dedi.

Bu tür olayların orijinal şarj aleti kullanılmamasından kaynaklanabileceğini ifade eden Kaplan, "Amperi yüksek şarj alet kullanılması sebebiyle bataryanın şişmesine sebep olur. Bu da bize denk geldi. Burada böyle bir sorun yaşadık. Ucuz atlattık diyebiliriz" diye konuştu.