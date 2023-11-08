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Balıkesir'deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

DEPREM HABERİ | Türkiye dün gece deprem gerçeğini bir kez daha yaşadı. Dün akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ardından büyük panik yaşanırken uzman isimler önemli yorumlarda bulundular. Peki, Balıkesir'deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? İşte uzman isimlerin son dakika deprem açıklamaları…

Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:07
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Balıkesir’deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine görei merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Balıkesir’deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası büyük İstanbul depremi için vatandaşlar bir kez daha telaşlanırken Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Süleyman Pampal önemli yorumlarda bulundular.

Peki, Balıkesir'de meydana gelen son deprem "İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?" İşte uzman isimler Naci Görür ve Süleyman Pampal'ın o açıklamaları…

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Balıkesir’deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük: 4.1 (Mw) Yer: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)

Tarih: 2023-11-07 Saat:23:05:48 TSİ Derinlik: 4.33 km

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Balıkesir’deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

NACİ GÖRÜR'DEN MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattının (KAF) beklenen kuzey kolunda olmadığını bu sebeple de öncü demenin doğru olmadığını altını çizerek, spekülasyon yapılmaması gerektiğini ifade etti.

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Balıkesir’deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.