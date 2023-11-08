Balıkesir’deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.