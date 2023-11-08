08 Kasım 2023, Çarşamba
Balıkesir'deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden son dakika açıklamaları
DEPREM HABERİ | Türkiye dün gece deprem gerçeğini bir kez daha yaşadı. Dün akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ardından büyük panik yaşanırken uzman isimler önemli yorumlarda bulundular. Peki, Balıkesir'deki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? İşte uzman isimlerin son dakika deprem açıklamaları…
Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:07
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