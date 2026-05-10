Dehşet dolu anlar! Taksiciyi rehin alıp polise pompalı tüfekle ateş açtı: Film gibi kovalamaca kamerada

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan olay şehir girişinde nefes kesen anlara sahne oldu. Polis ekiplerinin uzun süre peşinden gittiği araç, kent girişinde durdurulurken bölgede büyük panik yaşandı.

Silah seslerinin yükseldiği olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Olay, öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı.