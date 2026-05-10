Dehşet dolu anlar! Taksiciyi rehin alıp polise pompalı tüfekle ateş açtı: Film gibi kovalamaca kamerada
Gaziantep'te hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekiplerinin alarma geçtiği olayda kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alan silahlı şahıs, polis ekiplerine ateş açtı. Adeta film sahnelerini andıran olayda o anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan olay şehir girişinde nefes kesen anlara sahne oldu. Polis ekiplerinin uzun süre peşinden gittiği araç, kent girişinde durdurulurken bölgede büyük panik yaşandı.
Silah seslerinin yükseldiği olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Olay, öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı.
Şüpheli, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü.
POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE ATEŞ AÇTI
Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi. Burada da polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüpheli, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden polislere ateş açtı.
REHİN ALINAN TAKSİCİ KURTARILDI
Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.