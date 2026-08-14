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Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Müge Anlı, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranlarında gündeme damga vuracak dosyalarla yeniden izleyiciyle buluşacak.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 1

Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için geri sayımı tamamladı. Uzun süredir programı bekleyen izleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı'nın sunumuyla yeniden ekran başına geçecek.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 2

MÜGE ANLI YENİDEN EKRANDA

Yeni sezonun ilk bölümünde hangi dosyaların gündeme geleceği ve programda ne gibi gelişmeler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ! MÜGE ANLI 31 AĞUSTOS'TA ATV'DE
Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 3

YENİ SEZONDA YOĞUN GÜNDEM

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte yeni sezonda da faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıp kişilerin bulunması ve birbirinden kopan ailelerin yeniden bir araya getirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 4

Yıllardır ailesinden haber alamayan çocuk, genç ve yetişkinlerin hikâyelerinin de ele alınacağı programda, izleyicileri yine dikkat çeken dosyalar bekliyor.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 5

MİLYONLAR YENİDEN EKRAN BAŞINDA

Yalnızca gündeme taşıdığı olaylarla değil, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Müge Anlı, yeni sezonda da geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 6

Müge Anlı yeni sezon heyecanı yaşanırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümünde hangi olayların gündeme geleceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu 7

Program, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında olacak.

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