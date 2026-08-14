Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Tarih belli oldu

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Müge Anlı, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranlarında gündeme damga vuracak dosyalarla yeniden izleyiciyle buluşacak.

Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için geri sayımı tamamladı. Uzun süredir programı bekleyen izleyiciler, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı'nın sunumuyla yeniden ekran başına geçecek.

MÜGE ANLI YENİDEN EKRANDA Yeni sezonun ilk bölümünde hangi dosyaların gündeme geleceği ve programda ne gibi gelişmeler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ! MÜGE ANLI 31 AĞUSTOS'TA ATV'DE

YENİ SEZONDA YOĞUN GÜNDEM Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte yeni sezonda da faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıp kişilerin bulunması ve birbirinden kopan ailelerin yeniden bir araya getirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Yıllardır ailesinden haber alamayan çocuk, genç ve yetişkinlerin hikâyelerinin de ele alınacağı programda, izleyicileri yine dikkat çeken dosyalar bekliyor.