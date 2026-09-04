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Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür

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Yazar, mütefekkir ve musiki üstadı Ömer Tuğrul İnançer, vefatının 4. yılında hayatı, düşünceleri ve tasavvuf anlayışıyla anılıyor. İnançer'in ilim yolculuğu, musikideki çalışmaları ve sevgi merkezli yaklaşımı geride bıraktığı manevi mirasın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 1

Yazar, mütefekkir ve musiki üstadı Ömer Tuğrul İnançer, vefatının üzerinden geçen zamana rağmen ilmi, nezaketi ve gönüllere dokunan sohbetleriyle anılmaya devam ediyor.

MÜTEFEKKİR ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN VEFATININ 4. YILI

21. yüzyıl İslam tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan ve 4 Eylül 2022'de aramızdan ayrılan İnançer, geride bıraktığı paha biçilemez eserler ve "sevgi" üzerine kurulu hayat felsefesiyle insanlığa rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 2

TEFEKKÜRÜN TUĞLALARI: KAVRAMLAR VE KELİMELER

Ömer Tuğrul İnançer, düşüncenin gelişimini dilin zenginliğine bağlayarak, "Bir insan ve bir toplum ne kadar çok kelime ile konuşuyorsa o kadar çok düşünme yeteneği gelişmiştir. Çünkü tefekkürün tuğlaları kavramlardır. Kavramlar kelimelerle ifade edilir" ifadelerini kullanarak dil ve düşünce arasındaki kopmaz bağa dikkat çekmişti.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 3

400 YILLIK BİR ÇINAR: BURSA'DAN İSTANBUL'A UZANAN KÖKLER

Tarihe kök salmış bir ailenin ferdi olan İnançer, soyunun dayandığı derin geçmişi, "Hakkı Bursevi hazretlerine kadar iki sülale belli olarak 400 senelik bir ailenin çocuğuyum" sözleriyle aktardı. 1946 yılında Bursa'da doğan ancak İstanbul ile her daim kuvvetli bir bağ kuran usta isim, çocukluk yıllarını ve İstanbul sevgisini, "Annem İstanbullu... Kasımpaşa, Fatih, Bakırköy dolayısıyla ben bütün tatilleri İstanbul'da geçirerek İstanbul'da büyüdüm. Bakırköy'de anneannemin evinde" cümleleriyle dile getirmişti.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 4

DEDESİNİN KÜTÜPHANESİNDEN DOĞAN İLİM AŞKI

İnançer'in ilim yolculuğu, dedesinin kütüphanesindeki paha biçilemez eserlerle başladı. Servet-i Fünun dönemine tanıklık eden bir aile mirasına sahip olduğunu belirten İnançer, "11-12 yaşındaydım, dedem göçtüğü zaman orada müstakil evde kütüphane vardı. Çoğu eski Türkçe... Çünkü Servet-i Fünun Dergisi'nin basıldığı Matbaa-ı Hayriye'nin sahibi, Tevfik Fikret Bey, Abdülhak Hamid Bey gibi arkadaşları olan bir zat" diyerek Matbaa-ı Hayriye isminin de dedesi Hayrettin Bey'den geldiğini, "Hatta matbaanın adı bile Matbaa-ı Hayriye... Çünkü büyük pederin adı Hayrettin" sözleriyle ifade etti.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 5

MUSİKİ İLE KESİŞEN YOLLAR VE TASAVVUFUN DERUNU

Hukuk eğitimi alırken musiki ve tarih çalışmalarını hiç bırakmayan İnançer'in sanatçı Ahmet Özhan ile dostluğu da bu yıllarda başladı. Ahmet Özhan, 1967 yılındaki o ilk karşılaşmayı, "1967 senesinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmem icap ediyordu, o gün kapıyı çaldım ve kapıyı açan Tuğrul Bey'di. Ben 17 yaşındaydım, o 21 yaşındaydı" sözleriyle anlattı. İnançer ise musikinin kendisindeki derin karşılığını, "İstanbul'a gelince Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne katıldım. Orada hâlâ içimden bir şey dürtüyor. Ya bu musiki çok yüksek bir şey... Kurcalaya kurcalaya tasavvuf ehli olan müzisyenleri buldum" ifadeleriyle aktardı.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 6

TEVAZU ABİDESİ: "MUTASAVVIF DENMEK KÜSTAHLIK OLUR"

Hayatının merkezine tasavvuf ahlakını koyan İnançer, derin ilmine rağmen tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmadı. "Mutasavvıf" sıfatının ağırlığına vurgu yapan usta isim, "Tasavvufta ehliyet sahibiyim diye ortaya çıkmak tasavvufa uymaz. Mutasavvıf ancak Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Yunus gibi, Aziz Mahmut Hüdayi gibi zevata denir. Bizler için o tarz kullanmak, kendimize mal ettiğimizde küstahlık olur" diyerek bu yolun inceliğini ortaya koymuştu.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 7

AHMET ÖZHAN'IN DİLİNDEN BİR "MİHEMKK TAŞI"

Dostu Ahmet Özhan, İnançer'in sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda bir rehber olduğunu, "Doğru mu yanlış mı diye ona sorardık. Doğru derse doğrudur, bir daha araştırmaya gerek yok çünkü o bütün eleklerden geçmiştir. Öyle bir mihmandar kişiliğe sahipti" sözleriyle vurguladı. İnançer'in kendisindeki izini ise, "Bende izi kalan değil beni benleştiren... 1974 senesinde buraya ilk defa onun mihmandarlığı ile geldim. Geliş o geliş... Bir daha çıkmadık, çıkmak istemedik. Çıkamayışımız sevdamızdan dolayı" ifadeleriyle aktardı.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer vefatının 4. yılında anılıyor: Tasavvuf ve musikiyle geçen ömür 8

SON YOLCULUK VE EBEDİ MİRAS

4 Eylül 2022'de vefat eden Ömer Tuğrul İnançer, sevenlerinin oluşturduğu dev bir insan seli eşliğinde ebediyete uğurlanmıştı. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü olarak da hizmet veren İnançer, hayatının özeti niteliğindeki, "Sevmeden bir şey olmaz. Sevgiyi dışarı vurunca sevilmeyi de öğreniyorsunuz" sözleriyle ilim ve sevgi yolunda ışık olmaya devam ediyor.

Mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının yıl dönümünde rahmet, özlem ve hürmetle anıyoruz.

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