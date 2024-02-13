Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri, Karakoçan ilçesi Golan köyünde sürü halinde otlarken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı. Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Yüksekova-Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gördüğü dağ keçileri karşısında hayran kaldığını belirten Melik Bilici, ''İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Lütfen kimse zarar vermesin. Bu güzellikler artık bizden kaçmasınlar, hep böyle gözüksünler'' dedi. Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu? Tunceli'de fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, dünyada ve Türkiye'de nesli tehlike altında olan vaşak ile koruma altında bulunan dağ keçilerini aynı karede görüntüledi. Vaşak ve keçileri aynı karede yakalamanın çok zor olduğunu söyleyen Özyol, görüntüleri çektiği için kendisini şanslı hissettiğini aktardı. Pülümür ilçesinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, doğa fotoğrafçılığı için çıktığı zirvelerde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ve dağ keçilerini aynı karede görüntülemeyi başardı. İki köpeğin kendisini rahatsız etmesine aldırış etmeyen vaşak, uzun süre adeta poz verdi. Genelde dağ keçileriyle beslenen vaşağın, keçiler için pusuya yattığı o anlar, Özyol tarafından kayıt altına alındı. Çok yakınından geçen dağ keçilerini gören vaşak, daha sonra kayalık alanda çekilmesine aldırış etmeden yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Doğadaki canlıları çekmek için uzun yıllar gezip dolaştığını söyleyen fotoğrafçı Özyol, 'Nadiren yakaladığım görüntülerden biri vaşak görüntüsü. Keçilerle denk geldiği anı yakalama şansı elde ettim' dedi. Yaban hayvanlarını korumanın önemine vurgu yapan Özyol, 'Nesli tükenmekte olan canlılara sahip çıkmak, vurmamak, korumak ve kollamak gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Vahşi doğada kameralara takılan o anlar dünyayı ayağa kaldırdı. Belgesel çekimi için Brezilya'da bulunan ekip gördüğü manzara karşısında şoke oldular. Dehşet anlarını anbean kameralara kaydeden belgesel yapımcıları görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan o görüntülere Türkiye'den ilgi her geçen gün artıyor. İşte tüyler ürperten o anlar...