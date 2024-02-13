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Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri Karakoçan ilçesinde sürü halinde otlanırken görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2024 12:19
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Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri, Karakoçan ilçesi Golan köyünde sürü halinde otlarken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

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Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı.

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Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Yüksekova-Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Gördüğü dağ keçileri karşısında hayran kaldığını belirten Melik Bilici, ''İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Lütfen kimse zarar vermesin. Bu güzellikler artık bizden kaçmasınlar, hep böyle gözüksünler'' dedi.

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Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu?