Sürü halinde ortaya çıktılar! Nesli tükenme tehlikesi altında…

Gördüğü dağ keçileri karşısında hayran kaldığını belirten Melik Bilici, ''İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Lütfen kimse zarar vermesin. Bu güzellikler artık bizden kaçmasınlar, hep böyle gözüksünler'' dedi.