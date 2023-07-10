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Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

Dünya genelinde sıcaklıklar peş peşe rekor kırarken geride bıraktığımız hafta sonu ülkemiz Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmişti. Ancak yaz şimdi başlıyor! Bu yıl El Nino ile birlikte sıcaklıklarda farklı rekorların kırılması da bekleniyor. 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar iyice artacak. Afrika ve Basra'dan ülkemize gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle havanın 45 derecelere çıkması bekleniyor. Öte yandan sıcaklarla beraber orman yangınları içinde kritik uyarı yapıldı. Peki El Nino Türkiye'yi ne zaman terk edecek? Havalar ne zaman mevsim normallerine dönecek? En sıcak hava hangi gün? Türkiye'de sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 10:25
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Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

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Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği ifade ediliyor.

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Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

EL NİNO NEDİR?
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün "El Nino" olarak ifade edilen sıcak hava dalgası tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın pek çok yerinden yangın ve aşırı sıcaklık haberleri gelirken 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor.

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Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınması anlamına gelmektedir. İki ila yedi yıllık aralıklarla düzensiz olarak meydana gelen El Nino'nun okyanus sıcaklıkları, okyanus akıntılarının hızı ve gücü ve yerel hava durumu üzerinde etkisi bulunur. La Nina ise bölgenin yüzey sularının olağandışı soğumasını tanımlayan bir modeldir.

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Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

EL NİNO NE ZAMAN TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK?
45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.