Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 45 dereceyi görecek | Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

Dünya genelinde sıcaklıklar peş peşe rekor kırarken geride bıraktığımız hafta sonu ülkemiz Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmişti. Ancak yaz şimdi başlıyor! Bu yıl El Nino ile birlikte sıcaklıklarda farklı rekorların kırılması da bekleniyor. 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar iyice artacak. Afrika ve Basra'dan ülkemize gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle havanın 45 derecelere çıkması bekleniyor. Öte yandan sıcaklarla beraber orman yangınları içinde kritik uyarı yapıldı. Peki El Nino Türkiye'yi ne zaman terk edecek? Havalar ne zaman mevsim normallerine dönecek? En sıcak hava hangi gün? Türkiye'de sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte detaylar...