Marketlerdeki fiyatlara kızdı: 7 tonluk ürünü vatandaşlara ücretsiz açtı

İhtiyacı olan kişiler gelsin, toplasın ve götürsün. Biber, domates, patlıcan var. Gelip istedikleri kadar toplayabilir ve ücretsiz bir şekilde götürebilirler. Dönem sonu olduğu için şimdiye kadar parayla aldılar bundan sonra da bedava olarak helal hoş olsun. Yaklaşık 5 ton patlıcan, 3 ton biber var. Bunları toplamış olsam bugünkü fiyatı 15 ile 20 bin TL'yi bulur. Ama hayır için satmıyorum, bütün halka bedava toplamalarını söylüyorum. Toplayıp afiyetle yesinler" dedi.