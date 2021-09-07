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Sultangazi'de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Sultangazi'de gece saatlerinde bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde yangın çıktı. Lastiklerin bulunduğu depodan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturan bazı vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparktaki otomobillerini dışarı çıkardı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 06:07
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Sultangazi’de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Yangın, Sultangazi, Esentepe Mahallesinde 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2392. Sokakta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Sultangazi’de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sultangazi’de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

KİMİ EVİNDEN DIŞARI ÇIKTI, KİMİ DE ARACINI OTOPARKTAN KAÇIRDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerini kapısını elektrikli testere yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü.

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Sultangazi’de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin olduğu binada oturan bazı vatandaşlar evlerinden çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparkta bulunan otomobillerini dışarı çıkardı.

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Sultangazi’de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.