Sultangazi’de lastik deposunda yangın! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Yangın, Sultangazi, Esentepe Mahallesinde 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2392. Sokakta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.