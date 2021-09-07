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Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı

Çöpte yanmış halde bulduğu 30 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer yanmış ve çöpe atılmış motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 06:52
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Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında yaptığı restore çalışmaları takipçileriyle paylaşan bir kişi yine görenleri şaşkına çevirdi.

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Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı

Çöp içinde yanmış halde 30 yıllık motosiklet bulan kişi aracın garajına götürdü.

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Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı

Yaptığı yenileme ile herkesi şaşırttı.

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Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı
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Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı