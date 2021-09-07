Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı

Çöpte yanmış halde bulduğu 30 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer yanmış ve çöpe atılmış motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 06:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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