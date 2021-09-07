07 Eylül 2021, Salı
Çöpte bulduğu 30 yıllık yanmış motoru restore etti! Son hali ağızları açık bıraktı
Çöpte yanmış halde bulduğu 30 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer yanmış ve çöpe atılmış motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.
Giriş Tarihi: 07.09.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 06:52
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