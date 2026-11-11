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Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tanık olarak ifade veren Sultan Nur Ulu, değişen beyanlarının ardından bu kez sanık sıfatıyla hâkim karşısına çıkıyor. Hakkında üç ayrı suçlama gündeme gelen Ulu, 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 1

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 2

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Güllü'yü tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yanında bulunan isimlerden Sultan Nur Ulu'nun ise dosyadaki hukuki konumu değişti.

GÜLLÜ'NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE YENİ GELİŞME! SULTAN NUR ULU BU KEZ SANIK SANDALYESİNDE
Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 3

AYNI OLAY, İKİ FARKLI İFADE

Olayın ardından 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık olarak ifade veren Ulu, Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi. Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü iddia etti.

Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vararak hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla işlem başlattı. Böylece Güllü dosyasında daha önce tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı.

Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 4

GİZLİ SES KAYDI İDDİASIYLA İKİNCİ ŞİKAYET

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Sultan Nur Ulu hakkındaki suçlamalar yalan tanıklıkla sınırlı kalmadı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve avukatı Merve Uçanok da Ulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayetin odağında, telefon görüşmeleri ile yüz yüze konuşmaların tarafların bilgisi ve rızası dışında kaydedilerek paylaşıldığı iddiası yer aldı. Gülter ve avukatı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesini ve Ulu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 5

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİNDEN DE SUÇ DUYURUSU

Dosyadaki bir diğer suç duyurusu ise Güllü'nün kardeşi ve avukatı Şermin Tankut'tan geldi. Tankut'un başvurusunda izinsiz ses kaydı, şantaj ve avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik girişim iddiaları yer aldı.

Öte yandan Güllü'nün oğlunun avukatı Rahmi Çelik de tartışma konusu olan ses kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporu savcılığa teslim etti.

Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 6

SULTAN NUR ULU SANIK SANDALYESİNDE

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından değişen ifadeler ve gizli ses kaydı iddialarıyla gündeme gelen Sultan Nur Ulu, 11 Kasım'da (bugün) hâkim karşısına çıkıyor.

Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında 7

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık" suçlamalarıyla Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde Ulu, avukatıyla birlikte adliyeye geldi.

Hakkında 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilen Sultan Nur Ulu'nun, duruşma saatini avukat odasında beklediği öğrenildi.

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