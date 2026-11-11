AYNI OLAY, İKİ FARKLI İFADE

Olayın ardından 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık olarak ifade veren Ulu, Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi. Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü iddia etti.

Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vararak hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla işlem başlattı. Böylece Güllü dosyasında daha önce tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı.