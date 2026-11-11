Güllü davasında tanıkken sanık oldu! Sultan Nur Ulu 3 ayrı suçlamayla hakim karşısında
Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tanık olarak ifade veren Sultan Nur Ulu, değişen beyanlarının ardından bu kez sanık sıfatıyla hâkim karşısına çıkıyor. Hakkında üç ayrı suçlama gündeme gelen Ulu, 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Güllü'yü tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yanında bulunan isimlerden Sultan Nur Ulu'nun ise dosyadaki hukuki konumu değişti.
AYNI OLAY, İKİ FARKLI İFADE
Olayın ardından 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık olarak ifade veren Ulu, Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi. Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü iddia etti.
Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vararak hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla işlem başlattı. Böylece Güllü dosyasında daha önce tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı.
GİZLİ SES KAYDI İDDİASIYLA İKİNCİ ŞİKAYET
ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Sultan Nur Ulu hakkındaki suçlamalar yalan tanıklıkla sınırlı kalmadı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve avukatı Merve Uçanok da Ulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şikayetin odağında, telefon görüşmeleri ile yüz yüze konuşmaların tarafların bilgisi ve rızası dışında kaydedilerek paylaşıldığı iddiası yer aldı. Gülter ve avukatı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesini ve Ulu'nun cezalandırılmasını talep etti.
GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİNDEN DE SUÇ DUYURUSU
Dosyadaki bir diğer suç duyurusu ise Güllü'nün kardeşi ve avukatı Şermin Tankut'tan geldi. Tankut'un başvurusunda izinsiz ses kaydı, şantaj ve avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik girişim iddiaları yer aldı.
Öte yandan Güllü'nün oğlunun avukatı Rahmi Çelik de tartışma konusu olan ses kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporu savcılığa teslim etti.